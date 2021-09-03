Зеленский заявил, что в Украине невозможен авторитаризм

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране невозможно появление авторитарного режима. Как сообщил в пятницу Офис главы государства, об этом он сказал в ходе общения с преподавателями и экспертами Стэнфордского университета в рамках визита в США.

«Украинское общество настолько сильное, свободное и демократическое, что кто бы не хотел, кто бы себе что не придумал, „дракону“ в Украине появиться невозможно. Крылья подрежут», — сказал он по-русски, отвечая на вопрос русскоязычного слушателя, не боится ли он «убив дракона, стать драконом».

В этой связи Зеленский отметил фильм «Убить дракона» режиссера Марка Захарова. Президент заявил, что у украинцев и россиян есть совместные периоды истории, однако политика Украины и РФ отличается.

Выступая в университете Зеленский также заявлял, что Украина будет «сильной, уверенной, успешной страной, лидером Европы». Президент добавил, что у него есть «украинская мечта», отметив, что к ней относится цифровизация, а также возвращение Крыма и Донбасса.