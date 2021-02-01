Акции GameStop обвалились на торгах в Нью-Йорке

Акции сети по продаже компьютерных игр GameStop упали на 34,7%, до $212 на 17:32 по киеву, свидетельствуют данные Нью-Йоркской фондовой биржи. На 17:42 обвал замедлился до 23,85% ($247,5).
Рост бумаг GameStop начался с флешмоба на форуме Reddit. Пользователи ресурса решили «разогреть» бумаги компании, чтобы «наказать» хедж-фонды, которые ставили на падение акций. За пять рабочих дней на прошлой неделе бумаги подорожали почти в пять раз.
Трейдеры, которые участвовали в завышении стоимости акций GameStop и других активов, также обратили внимание на рынок драгоценных металлов, где в течение трех последних торговых сессий стоимость серебра выросла на 16%.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016