Акции GameStop обвалились на торгах в Нью-Йорке

Акции сети по продаже компьютерных игр GameStop упали на 34,7%, до $212 на 17:32 по киеву, свидетельствуют данные Нью-Йоркской фондовой биржи. На 17:42 обвал замедлился до 23,85% ($247,5).

Рост бумаг GameStop начался с флешмоба на форуме Reddit. Пользователи ресурса решили «разогреть» бумаги компании, чтобы «наказать» хедж-фонды, которые ставили на падение акций. За пять рабочих дней на прошлой неделе бумаги подорожали почти в пять раз.

Трейдеры, которые участвовали в завышении стоимости акций GameStop и других активов, также обратили внимание на рынок драгоценных металлов, где в течение трех последних торговых сессий стоимость серебра выросла на 16%.