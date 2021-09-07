Благодаря деньгам МВФ международные резервы Украины выросли до $31,6 млрд

Международные резервы Украины по состоянию на 1 сентября 2021 года, по предварительным данным, составили $31,614 млрд (в эквиваленте), что на 9,2% больше, чем на начало августа этого года ($28,951 млрд) свидетельствуют данные Национального банка Украины, обнародованные во вторник.
«По состоянию на 1 сентября 2021 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составили $31,614 млрд (в эквиваленте). Такой объем резервов является рекордным за последние 9 лет (...). В августе резервы выросли на 9,2% благодаря, прежде всего, поступлению средств в сумме 1,928 млрд специальных прав заимствований (СПЗ) в пределах общего распределения от МВФ», — поясняется в сообщении.
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