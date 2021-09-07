Меркель выступила с последней речью перед Бундестагом

Канцлер Германии Ангела Меркель во вторник выступила на пленарном заседании Бундестага — последнем перед приближающимися парламентскими выборами. Трансляцию заседания ведут местные телеканалы.

Речь Меркель продлилась 14 минут. Канцлер говорила о борьбе с изменением климата, о развитии «зеленой» энергетики, о противодействии терроризму и киберпреступности. Глава правительства воспользовалась возможностью в очередной раз призвать граждан пройти курс вакцинации от коронавируса. В конце выступления она подняла тему внутренней политики, чем вызвала недовольство оппозиции.

Парламентские выборы пройдут в ФРГ 26 сентября. Согласно конституции, Бундестаг в новом составе должен собраться в течение 30 дней после голосования. Полномочия канцлера заканчиваются именно с первым заседанием нового легислатурного периода, но лишь формально. Уходящий канцлер официально становится исполняющим обязанности, но фактически сохраняет все полномочия. Это означает, что теоретически Меркель еще может выступить с обращением к депутатам следующего созыва.

Новый канцлер вступает в должность после получения верительной грамоты от президента. Это происходит уже после того, как партии завершат коалиционные переговоры. 4 года назад на такие переговоры ушло 172 дня, это стало рекордным показателем.