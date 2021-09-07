Движение «Талибан» сформировало новое правительство Афганистана

Представитель движения «Талибан» Забихулла Муджахид во вторник объявил о назначениях в новом правительстве Афганистана.
По словам Муджахида, которого цитирует телеканал Ariana News, член политического крыла движения «Талибан» мулла Абдул Хак Васик назначен министром разведки Афганистана.
Исполняющий обязанности премьера Афганистана — мулла Мохаммад Хасан Ахунд.
Заместитель нового главы кабинета министров — мулла Абдул Гани Барадар.
Второй зам — мулла Абдул Салам Ханафи.
Министр обороны — сын основателя «Талибана» Мухаммад Якуб Муджахид.
Глава МВД — сын основателя «Сети Хаккани» Сираджуддин Хаккани.
Министр культуры и информации — Забихулла Муджахид.
Министр иностранных дел — мулла Амир Хан Моттаки.
Министр образования — шейх Мавлави Нурулла Мунир.
Министр экономики — Мохаммад Ханиф.
Глава Центробанка — мулла Мохаммад Идрис.
Движение «Талибан» развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о решении вывести из страны свои вооруженные силы. 15 августа президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, а боевики талибов без боя вошли в Кабул.
В течение почти двух недель талибы не могли утвердить состав Кабмина, в основном из-за, как они утверждали, «технических трудностей и приготовлений».
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