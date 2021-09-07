Движение «Талибан» сформировало новое правительство Афганистана

Представитель движения «Талибан» Забихулла Муджахид во вторник объявил о назначениях в новом правительстве Афганистана.

По словам Муджахида, которого цитирует телеканал Ariana News, член политического крыла движения «Талибан» мулла Абдул Хак Васик назначен министром разведки Афганистана.

Исполняющий обязанности премьера Афганистана — мулла Мохаммад Хасан Ахунд.

Заместитель нового главы кабинета министров — мулла Абдул Гани Барадар.

Второй зам — мулла Абдул Салам Ханафи.

Министр обороны — сын основателя «Талибана» Мухаммад Якуб Муджахид.

Глава МВД — сын основателя «Сети Хаккани» Сираджуддин Хаккани.

Министр культуры и информации — Забихулла Муджахид.

Министр иностранных дел — мулла Амир Хан Моттаки.

Министр образования — шейх Мавлави Нурулла Мунир.

Министр экономики — Мохаммад Ханиф.

Глава Центробанка — мулла Мохаммад Идрис.

Движение «Талибан» развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о решении вывести из страны свои вооруженные силы. 15 августа президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, а боевики талибов без боя вошли в Кабул.

В течение почти двух недель талибы не могли утвердить состав Кабмина, в основном из-за, как они утверждали, «технических трудностей и приготовлений».