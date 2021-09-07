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Шмыгаль поручил выбрать нового главу «Нафтогаза»

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Шмыгаль поручил выбрать нового главу «Нафтогаза»

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль дал поручение провести конкурс на должность председателя правления компании «Нафтогаз Украины» до 1 мая 2022 года. Об этом он сообщил во вторник в своем Telegram-канале.

«Провести конкурс на избрание главы правления не позднее чем до 1 мая 2022 года», — отметил он.

Глава правительства добавил, что во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 30 июля первому вице-премьеру, министру экономики Алексею Любченко в течение недели обеспечить объявление конкурса относительно отбора четырех независимых членов наблюдательного совета компании. Шмыгаль заявил в этой связи, что конкурс по отбору членов набсовета должен завершиться в ноябре этого года с тем, чтобы у нового состава набсовета было достаточно времени, чтобы определить требования к кандидату на должность главы правления «Нафтогаза».

«Критериями выбора и оценки эффективности работы таких членов должны быть профессиональные и квалификационные характеристики, опыт, который бы отвечал стратегии компании, в частности, в части увеличения газодобычи, привлечения инвестиций, производства энергии и топлива из возобновляемых источников энергии, торговли и поставок энергии и топлива», — пояснил премьер.

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Напомним, правительство 28 апреля приняло решение об увольнении Андрея Коболева с должности главы «Нафтогаза» и назначило вместо него бывшего на тот момент и. о. министра энергетики Юрия Витренко.

Между тем, Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) 15 июня установило нарушение законодательства при назначении Витренко на должность главы правления «Нафтогаза» и потребовало отменить распоряжение правительства о назначении, а также прекратить действие контракта с ним как незаконного. Однако суд остановил действие предписания НАПК.

Нафтогаз України, Денис Шмыгаль
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