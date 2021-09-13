В Египте появятся два новых туристических города

В Египте в течение нескольких месяцев будут открыты два новых туристических города, сообщил глава Минтуризма страны Халед аль-Анани в интервью «Известиям».

«В течение ближайших нескольких месяцев мы планируем открыть два абсолютно новых туристических города. Один город будет на севере примерно в 100 км от Каира ближе к Красному морю. Он называется Аль-Галяля», — пояснил аль-Анани, добавив, что там есть оборудованная для захода яхт гавань.

Еще один город располагается на побережье Средиземного моря недалеко от Александрии, он называется Аль-Аламин.

Министр напомнил, что помимо популярных у туристов Хургады и Шарм-эль-Шейха в Египте есть и другие «очень известные туристические города»: Марса-эль-Алам, Таба, Нувейба и Сафага. Они, по его словам, тоже принимают очень большое количество туристов.

Глава Минтуризма также отметил, что у властей в планах связать все туристические зоны и города Египта транспортными путями, в том числе дешевыми перелетами, скоростными дорогами, железнодорожными путями. «Главная цель — предоставить туристам возможность посетить эти города и приехать не один раз, а много», — пояснил аль-Анани.