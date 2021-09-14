Президент США Джо Байден выступит на Генассамблее ООН в Нью-Йорке в следующий вторник.
«Во вторник, 21 сентября, президент отправится в Нью-Йорк, чтобы выступить на генеральной ассамблее ООН», — говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Белого дома.
По данным агентства Associated Press (AP), более 100 глав государств и правительств планируют лично принять участие в ежегодной встрече мировых лидеров Генеральной Ассамблеи ООН на следующей неделе. Среди них — президент США, король Иордании Абдалла II, президенты Бразилии, Венесуэлы, Палестины, а также премьер-министры Японии, Индии, Соединенного Королевства, Израиля. Кроме того, согласно списку участников, имеющемуся у AP, должны выступить лично 23 министра.
Из-за продолжающейся пандемии COVID-19 Организация Объединенных Наций предложила в этом году странам возможность отправить участников в Нью-Йорк для личного присутствия или выступить с заранее записанными заявлениями.
Среди тех, кто выступит с заранее записанными заявлениями в этом году, будут президенты Ирана, Египта, Франции, Индонезии, Южной Африки и Зимбабве, отмечает агентство.
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