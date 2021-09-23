США могут ввести санкции против 35 чиновников и бизнесменов из России

Комитет по регламенту палаты представителей США одобрил поправку к оборонному бюджету на следующий финансовый год (начинается в стране с 1 октября), которой предлагается рассмотреть возможность введения санкций в отношении 35 россиян, в числе которых чиновники, бизнесмены, общественные деятели и журналисты. По мнению комитета, они имеют отношение к нарушению прав человека. Накануне, 22 сентября, член Хельсинкской комиссии и конгрессмен Пол Массаро опубликовал в Twitter список из 35 россиян, в отношении которых могут быть введены санкции. Список был предложен соратниками оппозиционера Алексея Навального Леонидом Волковым и Иваном Ждановым, они его передали представителям ЕС и США.

Среди фигурантов списка значатся премьер-министр РФ Михаил Мишустин, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, председатель Центризбиркома Элла Памфилова, директор ФСБ Александр Бортников, директор Росгвардии Виктор Золотов, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, министр здравоохранения Михаил Мурашко, мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и глава Подмосковья Андрей Воробьев.

Также под санкции могут попасть бизнесмены Роман Абрамович, Алишер Усманов, Олег Дерипаска, Геннадий Тимченко, глава «Газпрома» Алексей Миллер, глава «Роснефти» Игорь Сечин, председатель правления ВТБ Андрей Костин, председатель ВЭБ РФ Игорь Шувалов, главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, телеведущий Владимир Соловьев, генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст и др.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров уже заявил СМИ, что Россия ответит в случае введения новых санкций. По его словам, ответ «может быть асимметричным, но чувствительным для Вашингтона».

Текст поправки был предложен конгрессменом-демократом Томом Малиновски и конгрессменом-республиканцем Джоном Кертисом. Они предполагают, что в течение 180 дней после принятия закона президент США Джо Байден должен представить заключение о том, подлежит ли кто-то из упомянутых лиц включению в санкционный список в рамках «закона Магнитского». Данная поправка имеет рекомендательный характер, а само введение санкций останется на усмотрение американской администрации.