Китайские власти призвали отказаться от «нездорового» контента в мультфильмах

Китайские власти пообещали поощрять продюсеров за создание «здоровых» мультфильмов без сцен насилия, порнографии и вульгарности, передает Reuters со ссылкой на уведомление Национальной администрации радио и телевидения КНР.

Как напомнил китайский регулятор, мультфильмы в основном смотрят дети и молодежь, и поэтому их создатели должны наполнять продукцию содержанием, «поддерживающим правду, добро и красоту».

В последние месяцы власти Китая ввели несколько мер, касающихся молодого поколения. В июле детям до 16 лет запретили появляться в стримах. Из них нельзя делать звезд, несовершеннолетних также запрещено склонять к получению дохода через интернет-ресурсы.

В августе власти Китая также ограничили время, которое дети и подростки могут проводить за онлайн-играми, сообщало агентство Xinhua. Теперь они смогут играть не больше одного часа в пятницу, субботу, воскресенье и праздники. Делать это можно будет строго по расписанию — с 20:00 до 21:00.

Кроме того, чтобы избежать «негативного влияния на физическое и психическое здоровье подростков», китайские власти начали бороться с поп-звездами. В частности, они запретили публиковать в интернете рейтинги популярности звезд, пишет The New York Times.

На такой шаг они пошли после ряда резонансных случаев. Так, власти раскритиковали шоу талантов, где выступают айдолы, на видеоплатформе iQiyi. Фанаты участников шоу покупали молоко спонсора, чтобы заработать больше очков для своих кумиров, и затем сливали его в канализацию. В другом случае некоторые фанаты пытались собрать деньги на судебные издержки канадского кей-поп-певца Криса Ву. Сбор средств проходил в рамках «миссии по спасению», целью которой было помочь певцу избежать задержания. В августе Ву арестовали.