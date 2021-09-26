В Германии сегодня проходят парламентские выборы

В Германии начались выборы в Бундестаг, избирательные участки открылись в 8:00 воскресенья (9:00 по Киеву) по всей стране. Участки проработают до 18:00 (19:00), правом голоса обладают примерно 60,4 млн немцев.
Пандемия коронавируса внесла коррективы в устоявшийся порядок: в этот раз, помимо удостоверения личности, желающим проголосовать нужно иметь при себе медицинскую маску.
В Германии половина депутатов избирается по избирательным округам, другая половина – по партийным спискам. Позже, на основании распределения мандатов, в стране сформируют новое правительство. Сменится в Германии и канцлер.
Лидеры предвыборных опросов:
Результаты exit poll появятся вскоре после закрытия участков в 18.00 (19.00).
Действующий канцлер Ангела Меркель впервые с 2005 года не будет возглавлять ХДС и претендовать на пост федерального канцлера.
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