В Украине откроют центр обслуживания турецких БПЛА Bayraktar

Министерство обороны и компания Bayraktar Savunma подписали меморандум о строительстве учебно-испытательного центра в Киевской области для обслуживания турецких беспилотных летательных аппаратов Bayraktar и обучения персонала по их эксплуатации. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента Украины Владимира Зеленского, в присутствии которого в среду был подписан документ.

«Это большой реальный шаг вперед. Благодарен президенту Эрдогану. Это реальная поддержка суверенитета и независимости Украины», — приводит слова Зеленского пресс-служба ОП.

Согласно документу, Bayraktar Savunma построит на принадлежащих Министерству обороны Украины землях вблизи Василькова центр по обслуживанию, текущему ремонту, модернизации беспилотных летательных аппаратов компании. В центре также будет осуществляться обучение и подготовка персонала для работы с БПЛА. Предполагается, что впоследствии в Украине будет построен ряд таких центров.

По информации министерства обороны, следующим этапом будет налаживание украинского-турецкого производства БПЛА. Bayraktar Savunma, по информации Офиса президента, планирует инвестировать средства в строительство в Украине завода по изготовлению беспилотников, где будут работать украинские специалисты.

Украина еще в 2019 году закупила и провела испытания аппаратов Bayraktar, которые планируется оснащать высокоточными авиабомбами MAM-L турецкой компании Roketsan. По неофициальным данным, сумма этого контракта составила $69 млн.