СБУ предотвратила заказное убийство фермера в Херсонской области

Сотрудники внутренней безопасности СБУ предотвратили заказное убийство в Херсонской области, задержан организатор, который спланировал ликвидацию местного фермера и пообещал за это $40 тыс., сообщает пресс-центр СБУ.
По данным следствия, заказчиком и организатором убийства оказался другой местный фермер. Он хотел устранить конкурента, который занимается выращиванием сельскохозяйственных культур, усилить его собственные позиции в регионе.
Однако исполнитель заказного убийства, осознавая общественную опасность преступного умысла заказчика, сообщил об этом СБУ.
Правоохранители начали документировать противоправную деятельность и задержали организатора во время передачи последнего транша «вознаграждения».
В настоящее время злоумышленнику готовится сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление), п 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины и решается вопрос об избрании меры пресечения.
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