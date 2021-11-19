Суд арестовал гражданина США по делу о покушении на министра Лещенко

Печерский районный суд Киева взял под стражу американского предпринимателя Курта Россанса, подозреваемого в организации покушения на министра агрополитики Украины Романа Лещенко.
Арест назначен сроком на два месяца без права внесения залога.
Ранее министр внутренних дел Денис Монастырский сообщал, что США окажут Украине помощь в расследовании покушения на убийство Лещенко. Он добавил, что обвинение в покушении на заказное убийство предъявлено гражданину США и гражданке Украины. Их также обвиняют по статьям о похищении, вымогательстве и нанесении тяжких телесных повреждений. Обвиняемые, по словам министра, находятся в следственном изоляторе, им грозит пожизненное заключение.
О предотвращении покушения на министра агрополитики Монастырский сообщил в четверг. По его словам, мотивом преступления якобы оказался невозвращенный долг. Министр уточнил, что у гражданина США «были претензии» к Лещенко. Глава МВД добавил, что следствие вышло на подозреваемого, работая по другому делу о заказном убийстве.
Сам Лещенко заявил, что речь идет о ситуации, которая «носит исключительно гражданско-правовой характер», и назвал претензии гражданина США мошенничеством.
Ранее Россанс публично обвинял Лещенко в том, что тот мошенническим путем завладел его средствами в размере примерно 1 миллион долларов.
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