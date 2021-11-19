Войти
Путин обвинил Запад в обострении ситуации на Донбассе
позиция
Путин обвинил Запад в обострении ситуации на Донбассе
Зеленский предложил Европе хранить резерв газа в Украине
инициатива
Зеленский предложил Европе хранить резерв газа в Украине
Разумков подтвердил, что будет создавать партию
заявление
Разумков подтвердил, что будет создавать партию

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

правосудие
RSS

Суд арестовал гражданина США по делу о покушении на министра Лещенко

238
Суд арестовал гражданина США по делу о покушении на министра Лещенко

Печерский районный суд Киева взял под стражу американского предпринимателя Курта Россанса, подозреваемого в организации покушения на министра агрополитики Украины Романа Лещенко.

Арест назначен сроком на два месяца без права внесения залога.

Ранее министр внутренних дел Денис Монастырский сообщал, что США окажут Украине помощь в расследовании покушения на убийство Лещенко. Он добавил, что обвинение в покушении на заказное убийство предъявлено гражданину США и гражданке Украины. Их также обвиняют по статьям о похищении, вымогательстве и нанесении тяжких телесных повреждений. Обвиняемые, по словам министра, находятся в следственном изоляторе, им грозит пожизненное заключение.

О предотвращении покушения на министра агрополитики Монастырский сообщил в четверг. По его словам, мотивом преступления якобы оказался невозвращенный долг. Министр уточнил, что у гражданина США «были претензии» к Лещенко. Глава МВД добавил, что следствие вышло на подозреваемого, работая по другому делу о заказном убийстве.

Читайте также: Apple собирается выпустить беспилотный электрокар в 2025 году

Сам Лещенко заявил, что речь идет о ситуации, которая «носит исключительно гражданско-правовой характер», и назвал претензии гражданина США мошенничеством.

Ранее Россанс публично обвинял Лещенко в том, что тот мошенническим путем завладел его средствами в размере примерно 1 миллион долларов.

заказное убийство, Роман Лещенко, Курт Россанс
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 19 ноября 2021
Четверг, 18 ноября 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Результаты «борьбы» с контрабандой – минус $491 млн поступлений в бюджет

10 ноября, через 7 месяцев после объявленной борьбы с контрабандой власть отчиталась об «успехах» – в бюджет доначислено 981 млн грн, а чуть ранее СНБО заявило, что от таможни в бюджет поступило на 47 млрд грн больше, чем в прошлом году. Можно власть поздравить с успешной борьбой? Конечно же нет. Совсем наоборот.
Семен Глузман
Семен Глузман
правозащитник, бывший диссидент, психиатр

Вопрос к самому себе

Прежде я никогда не задавал себе этот вопрос. Отдав лагерям молодые годы, я вернулся в глухой мир советской несвободы. Колючая проволока, холодные сырые камеры штрафных изоляторов, длительное одиночество – всё это осталось позади. Там. Где меня на самом деле научили быть свободным.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Готовы ли рынки к экономическому спаду?

Ожидается, что ФРС 3 ноября объявит о начале тейперинга (сворачивание операций по покупке активов). Предположительно, он начнется в декабре и завершится до июля 2022. К этому рынки готовы. Возможно, они будут готовы и к повышению ставок после завершения тейперинга. Но готовы ли рынки к экономическому спаду?
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016