В Киеве ранили водителя главы Госархива

Водитель главы Государственной архивной службы Украины Алексея Хромова был ранен в четверг в результате стрельбы по нему в районе архивного городка, угрозы его жизни нет, стрелок уже задержан, сообщил Хромов в Facebook.
«Вчера я был в служебной командировке в Виннице. Ездил на поезде, служебное авто осталось в архивном городке на Соломенской, 24. В это время из соседнего дома по моему водителю, который находился рядом с гаражом в архивном городке, был произведен выстрел (или несколько)», — написал Хромов в пятницу.
По его словам, пуля или дробь задела подбородок водителя, угрозы его здоровью и жизни нет. «Скорая помощь и полиция отработали хорошо. Следственно-оперативная группа задержала вероятного стрелка», — добавил глава Госархива.
Хромов отметил, что не знает мотивов стрелявшего, ни с чем произошедшее не связывает и просит «не строить конспирологические теории».
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