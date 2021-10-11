Глава Минздрава объяснил низкие темпы вакцинации «пропагандой РФ»

Министр здравоохранения Виктор Ляшко объяснил низкие темпы иммунизации от коронавируса в стране влиянием российской пропаганды.

«Вакцина у нас есть, способности системы здравоохранения тоже есть. Но российская пропаганда, которая разгоняет фейки на территории нашей страны, не позволяет нам двигаться такими темпами, как другие европейские государства. У нас гибридная война, и нам приходится воевать на всех фронтах. Но я думаю, что мы справимся», — сказал Ляшко в опубликованном в понедельник интервью «Голосу Америки».

По его словам, на сегодняшний день на Украине сделано более 13 млн прививок: из них 7,5 млн человек получили одну дозу, еще 6 млн полностью вакцинированы. При этом официально население страны составляет более 41 млн человек.

Ляшко сообщил, что в Минздраве планируют вакцинировать 70% взрослого населения до конца года. Он отметил, что если в начале кампании вакцинация от ковида в Украине была добровольной, то сейчас правительство начало задействовать рычаги влияния. Согласно приказу Минздрава от 7 октября этого года, представители отдельных профессий обязаны пройти полноценный курс иммунизации. Это касается педагогов, работников министерств и других центральных органов исполнительной власти, а также работников администраций разных уровней. На исполнение приказа дается один месяц. Сотрудники, которые не привьются в течение этого периода, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы. Соответствующая норма пока не касается медицинских работников, но, по словам министра, более 80% украинских медиков уже вакцинированы.