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Глава Верховного суда рассказала о массовом увольнении судей

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Глава Верховного суда рассказала о массовом увольнении судей

Опасения остановки деятельности Высшего совета правосудия (ВСП) приводят к тенденции увольнения судей, отмечает глава Верховного суда Валентина Данишевская.

В интервью агентству «Интерфакс-Украина», отвечая на вопрос о тенденции увольнении судей, Данишевская сказала: «Только от опасения, что Высший совет правосудия (ВСП) остановит свою работу, начался отток кадров. Судебной системе не хватало более 2 тысяч судей, а теперь эта цифра возрастает. В начале сентября увольнялось в отставку до 30 судей в неделю».

Данишевская пояснила, что прежде всего, увольняются судьи, которые приближаются к граничному возрасту пребывания на должности, так как «рискуют не получить отставку, если ВСП прекратит работать».

«Уходят также и судьи, которые устали от этих перипетий. И это судьи, которые успешно прошли квалификационное оценивание. Отсутствие достаточного количества судей, постоянно возрастающее количество дел, огульная критика со стороны власти, СМИ и общественности — причины, по которым судьи оставляют судебную систему», — рассказала глава Верховного суда.

Данишевская добавила, что судебная власть не отрицает фактов конкретных нарушений со стороны судей, но постоянные обвинения в адрес судей «делают судебную систему уязвимой».

«Вообще временами кажется, что мы не видим заинтересованности как со стороны власти, так и общественности в том, чтобы судебная система была действительно независимой», — выразила мнение глава Верховного суда.

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Также Данишеская обратила внимание на критическую ситуацию с судьями на линии Донбассе.

«Ситуация сложная по всей стране. Системе не хватает уже трети судей. Но то, что и на линии размежевания не осуществляется правосудие — это уже край, потому что потребность в тех регионах острее. В Авдеевке, например, которая часто обстреливается, не работает суд. Сначала были разрушены помещения, сейчас эту проблему решили и надо запускать работу суда, а судья этого суда уже не имеет полномочий... Без ВСП мы не переведем судью в Авдеевку, потому что полномочия на это есть только у ВСП», — подытожила глава Верховного суда.

Верховный суд, ВСП, Валентина Данишевская
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