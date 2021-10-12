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Глава Верховного суда предлагает внести изменения в закон о ВСП

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Глава Верховного суда предлагает внести изменения в закон о ВСП

Судебная власть предлагает ряд законодательных изменений для обеспечения беспрерывной работы Высшего совета правосудия (ВСП), при наличии политической воли эти изменения могут быть приняты парламентом, заявила глава Верховного суда Валентина Данишевская.

«Для стабильности работы ВСП предлагаем в той норме, где сказано о праве Этического совета останавливать полномочия членов ВСП, указать на последовательность действий: чтобы Этический совет сначала назначил новых членов, а потом предлагал действующим членам ВСП пройти проверку, которые должны или пройти проверку, или уволиться», — рассказала Данишевская в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

Также, по ее словам, действующие судьи-члены ВСП, которые ранее проходили проверку на доброчестность, не должны проходить ее повторно, поскольку это противоречит Конституции.

Кроме этого, судебная власть предлагает изменить подход к «увольнению по закону», так как и эта норма не соответствует Основному закону.

«То есть, мы просим установить предохранители в законе (о порядке назначения членов ВСП — Ред.) от неконституционных действий, чтобы обеспечить беспрерывность деятельности ВСП», — пояснила глава Верховного суда.

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Она рассказала, что также предлагается ввести порядок голосования в Этическом совете большинством голосов. Данишевская уточнила, что сейчас закон предусматривает преимущество голосов иностранных экспертов в случае разделения голосов.

«Это подрывает доверие судебной власти к этой реформе, но все можно исправить внесением изменений в закон», — подчеркнула глава Верховного суда.

Отвечая на вопрос о том, можно ли рассчитывать на то, что Верховная Рада после смены спикера, сможет поддержать эти изменения, глава суда сказала: «При наличии политической воли, я считаю, нет проблем провести эти изменения».

Верховный суд, ВСП, Валентина Данишевская
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