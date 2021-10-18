За неделю рост смертности от COVID-19 в Украине превысил 20%

Врачи на минувшей неделе зафиксировали увеличение числа новых случаев заражения коронавирусом на 11% и скачок смертности среди таких пациентов сразу на 22%. Об этом в понедельник на брифинге для журналистов сообщил заместитель главы Минздрава, главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.
«Количество инфицированных COVID-19 в стране стремительно увеличивается. За неделю у нас более 105 тыс. новых случаев заражения, что на 11% больше, чем неделей ранее. Рост летальных случаев — 2 300 — больше на 22%», — сказал он. По словам Кузина, в больницах уже заняты 57% мест, отведенных для инфицированных.
Замминистра напомнил, что в пяти регионах страны введен красный уровень санитарных ограничений. При этом Кузин не исключил, что этот список областей вскоре будет расширен. «Сейчас у каждого гражданина есть выбор: сделать прививку или дальше жить в карантинных правилах. У нас доступны 14 млн доз вакцины», — подчеркнул он.
По данным Минздрава, в стране сделали 14 446 255 прививок, полностью вакцинированы 6 490 162 человека. За время пандемии в Украине заразились коронавирусом 2 644 694 человека, выздоровели 2 329 418 человек, умерли от осложнений 60 810 пациентов.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016