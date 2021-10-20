Глава Еврокомиссии предупредила о риске закрытия предприятий из-за цен на энергию

Европейская комиссия полагает, что предприятия ЕС могут закрыться из-за роста цен на энергию. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пленарной сессии Европарламента.

«Мы видим, что из-за скачка цен многим семьям сложно сводить концы с концами, а также видим компании, которые рискуют закрыться», — отметила фон дер Ляйен.

По ее словам, скачок цен на газ произошел частично из-за восстановления мировой экономики. При этом стоимость газа способствует росту цены на электричество внутри Евросоюза, полагает она.

Долгосрочные соглашения «Газпрома» с европейскими партнерами были исполнены, но компания «не ответила на более высокий спрос, как это было раньше», сказала председатель Еврокомиссии. Чтобы снизить зависимость от импорта, по мнению фон дер Ляйен, необходимо диверсифицировать поставки. На сегодняшний день Евросоюз импортирует около 90% газа, подчеркнула она.

Кроме того, глава ЕК обратила внимание на важность ускорения перехода к возобновляемым источникам энергии.

В текущем году запасы газа в подземных хранилищах Европы достигли минимума за десять лет — 75% против 94% в годом ранее. Как говорил первый заместитель главы Еврокомиссии Франс Тиммерманс 6 октября, спрос на энергоресурсы в ЕС стал максимальным за 25 лет.

Накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, выступая в Европарламенте, заявил, что возникший в ЕС энергетический кризис на фоне недостатка газа в преддверии зимы, способен «пошатнуть основы Европы».