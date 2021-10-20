Стоимость биткоина обновила исторический максимум

Стоимость биткоина в среду растет более чем на 4% и устанавливает новый исторический максимум, свидетельствуют данные торгов.

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 16.50 по Киеву дорожал на 4,47%, до 65,67 тысячи долларов, а минутами ранее обновил исторический максимум — 66,1 тысячи долларов. По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин к этому времени дорожал на 4,48%, до 65,67 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.

С отметки начала октября в 43,82 тысячи долларов биткоин подорожал уже в 1,5 раза. Цена криптовалюты вернулась к росту после сентябрьского снижения на 7%, которое последовало после двух месяцев роста стоимости подряд в июле и августе — суммарно почти на 35%.