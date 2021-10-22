В Раде откроют два пункта вакцинации

В Верховной Раде на следующей неделе начнут работать два пункта вакцинации, сообщил первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко.

«С понедельника-вторника... заработают два пункта вакцинации. Один — „под куполом“ (в здании Верховной Рады на Грушевского, 5 — Ред.), другой — на Садовой (здание, где находятся комитеты парламента — Ред.)», — сказал Корниенко журналистам в кулуарах Рады в пятницу.

Он отметил, что со следующей недели начнется подготовка к обеспечению системы пропуска в здание Верховной Рады по COVID-сертификатам и ПЦР-тестам.

Как сообщалось, ранее Корниенко прогнозировал, что постановление, согласно которому в Верховную Раду будут пропускать по ковид-сертификату, парламент рассмотрит на следующей пленарной неделе (2-5 ноября).