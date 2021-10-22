В Раде откроют два пункта вакцинации

В Верховной Раде на следующей неделе начнут работать два пункта вакцинации, сообщил первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко.
«С понедельника-вторника... заработают два пункта вакцинации. Один — „под куполом“ (в здании Верховной Рады на Грушевского, 5 — Ред.), другой — на Садовой (здание, где находятся комитеты парламента — Ред.)», — сказал Корниенко журналистам в кулуарах Рады в пятницу.
Он отметил, что со следующей недели начнется подготовка к обеспечению системы пропуска в здание Верховной Рады по COVID-сертификатам и ПЦР-тестам.
Как сообщалось, ранее Корниенко прогнозировал, что постановление, согласно которому в Верховную Раду будут пропускать по ковид-сертификату, парламент рассмотрит на следующей пленарной неделе (2-5 ноября).
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016