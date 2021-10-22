Аваков заболел коронавирусом

Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков находится на самоизоляции после подтверждения диагноза COVID-19, чувствует себя нормально.

«Он заболел, подтверждённый COVID-19, находится на самоизоляции», — сказал агентству «Интерфакс-Украина» представитель пресс-службы Авакова Ярослав Тракало.

По его словам, экс-глава МВД «чувствует себя нормально».