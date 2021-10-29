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«Новая Почта» увеличила чистую прибыль в 2,3 раза

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«Новая Почта» увеличила чистую прибыль в 2,3 раза

Группа компаний «Новая Почта» за три квартала 2021 года увеличила чистую прибыль в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года — до 2,119 млрд грн с 906,086 млн грн.

Согласно финотчету компании в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР), чистый доход «Новой Пошты» за указанный период составил 14,694 млрд грн, что на 25,4% больше по сравнению с январем-сентябрем прошлого года (11,714 млрд грн).

Операционная прибыль компании за указанный отчетный период составила 1,175 млрд грн против 1,155 млрд грн годом ранее, а валовая — 3,081 млрд грн (2,715 млрд грн).

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Как сообщалось, группа компаний «Новая Почта» в 2020 году получила 991,292 млн грн чистой прибыли, что на 26,6% больше, чем было в 2019 году (782,954 млн грн).

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