Зеленский внезапно захотел научно-исследовательский флот из 36 суден

Президент Владимир Зеленский поручил министру образования и науки Сергею Шкарлету разработать программу возрождения научно-исследовательского флота Украины через 5-10 лет.

Об этом Зеленский заявил во время заседания Конгресса местных и региональных властей в Одессе

«Сегодня Украина начала восстанавливать свой научный флот. Это очень хорошая новость. И это одна из причин, почему мы сегодня собрались на морвокзале в Одессе. Здесь мы передаем нашим ученым, нашей арктической станции академика Вернадского ледокол „Джеймс Кларк Росс“ — пока у него такое название, он был впервые приобретен государством.

Украина входит в престижные клубы космических и арктических государств, а сегодня она начинает возвращаться в Мировой океан. Это большие возможности для изучения его ресурсов, для участия на равных в глобальных мировых проектах», — заявил он.

По мнению Зеленского, Украина должна строить свои корабли, а пока они не строятся — покупать их.

По его словам, «Мировой океан — это пространство, где происходит больше всего научных открытий в XXI веке».

Президент обратился к министру образования и науки Сергею Шкарлетту с призывом за 5-10 лет возродить научно-исследовательский флот Украины. А все регионы призвал приобщаться к строительству и развитию судоходства.

«Я очень жду от министра — это новая задача, сложная задача, я уверен, что мы справимся государством — мы ждем масштабную, на ближайшие 5-10 лет программу возрождения научно-исследовательского флота нашего государства. Мы предлагаем поставить себе такую высокую планку. Она непростая, но очень логичная. А планка такова: 36 научных судов, из них 12 океанских, ледового класса. Вы спросите, почему именно 36? Именно столько судов составлял научный флот Украины в 1991 году. Когда я стал президентом, научных судов в Украине осталось ноль. За все 30 лет мы потеряли все 36 кораблей», — заявил он.

Напомним, 7 июля 2021 года Кабинет министров выделил средства на приобретение ледокола для украинских антарктических экспедиций.

19 августа Украина приобрела бэушный британский ледокол «Джеймс Кларк Росс», 30 августа в порту датского города Фредериксгавн его официально передали Украине, а 5 октября судно прибыло в Одесский морпорт.