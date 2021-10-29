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В ОПЗЖ не верят, что власть способна поставить точку в расследовании трагедии 2 мая в Одессе

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В ОПЗЖ не верят, что власть способна поставить точку в расследовании трагедии 2 мая в Одессе

Политическая партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» приветствует призыв спецпредставителя Европейского союза по правам человека Имона Гилмора к украинской власти достичь прогресса в расследовании событий в Одессе 2 мая 2014 года. Об этом говорится на официальном сайте партии.

В политсиле подчеркнули, что Имон Гилмор прямо указал на наличие проблем в расследовании одесской трагедии, о чем не единожды заявляли и в ОПЗЖ.

«С первого дня после этого массового убийства, совершенного с особой жестокостью, жертвами которого стали 48 человек, политики, входящие ныне в „Оппозиционную платформу — За жизнь“, а впоследствии и сама партия систематически настаивали на необходимости завершить это расследование. Но за семь лет правоохранительные органы так и не назвали имена виновных. Это возмутительно, поскольку обстоятельства трагедии 2 мая подробно задокументированы и не являются тайной для следствия», — говорится в заявлении партии.

В ОПЗЖ отметили, что неоднократно заявляли о необходимости провести объективное, всестороннее расследование по этому делу и наказать виновных.

«Наша позиция обоснована, и ее поддерживают не только украинские граждане, правозащитники, но и мировое сообщество, в том числе иностранные партнеры Украины, дающие все более жесткую оценку бездействию украинских властей и их попыткам замолчать это вопиющее преступление. Мы твердо убеждены: все те, кто пытается оправдать национальными интересами такую бесчеловечную политику и покрывает преступников, неизбежно понесут ответственность за свои действия», — считают в политсиле.

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Представители партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» выразили сомнение в том, что нынешняя украинская власть прислушается к призыву ЕС завершить расследование одесской трагедии.

«Вряд ли власть, которая покрывает бесчеловечные, громкие преступления, а также полностью контролируемые ею правоохранительные органы способны поставить точку в этом резонансном деле. Между тем завершение расследования трагедии 2 мая в Одессе полностью отвечало бы интересам украинского народа и всего цивилизованного мира, давно осудившего это жестокое преступление. Но высшее руководство нашей страны уже продемонстрировало, что защищает интересы не украинского народа, а только свои и кучки приближенных лиц, озабоченных исключительно собственным обогащением и узурпацией власти», — констатировали в ОПЗЖ.

2 мая, ОПЗЖ
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