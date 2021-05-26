Оккупанты с начала суток дважды срывали «тишину» в зоне ООС, ранен украинский боец

По состоянию на 7:00 утра 26 мая зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня. Возле Авдеевки противник открывал огонь из снайперского оружия.

Об этом в Фейсбуке сообщает пресс-центр штаба Объединенных сил.

Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого — удовлетворительное.

За прошедшие сутки, 25 мая, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня.

Боевых потерь среди украинских защитников за минувшие сутки нет.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.