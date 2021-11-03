Представитель Бундестага о Викторе Медведчуке: Он политический заключенный и украинский Вацлав Гавел

Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук является политическим заключенным и украинским Вацлавом Гавелом. Об этом заявил член комитета по внешней политике Бундестага Германии Петр Быстронь во время визита к лидеру украинской оппозиции, сообщает сайт 112.ua.

«Европейский союз и особенно Германия всегда просят людей стоять за демократию, но то, что мы наблюдаем здесь — это нарушение закона и это абсолютно противоречит каждому правовому стандарту Европейского союза. Если Украина хочет попасть в ЕС, она не должна нарушать этих законов. Для нас очевидно, что Виктор (Медведчук, — ред.) — политический заключенный и что он — украинский Вацлав Гавел», — заявил Быстронь.

Напомним, в начале сентября в Киев прибыли с визитом секретарь Сената Франции, заместитель председателя комитета по внешней политике, член Парламентской ассамблеи НАТО от Франции и член Межпарламентского союза Жоэль Геррио, а также французский сенатор Натали Гуле. Они посетили председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» Виктора Медведчука, который находится под домашним арестом, провели встречу с ним и сопредседателем партии Вадимом Рабиновичем.