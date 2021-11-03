Кабмин упростил порядок получения пособия по беременности и родам через «Дию»

Кабинет министров Украины упростил порядок получения пособия по беременности и родам через портал «Дия».
Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.
«Правительство приняло решение об упрощении порядка получения пособия по беременности и родам женщинами, которые не застрахованы в системе общеобязательного государственного социального страхования. Внесенные изменения в Порядок назначения и выплаты государственной помощи семьям с детьми повысят доступность услуг для неработающих женщин, студенток, женщин, зарегистрированных в центре занятости, женщин, уволенных в связи с ликвидацией предприятия», — сообщила пресс-служба Министерства социальной политики.
Отмечается, что упрощенной процедурой получения помощи ежемесячно будут пользоваться около 14 тыс. женщин.
В частности, для назначения пособия по беременности и родам теперь вместо справки в бумажной форме будет использоваться информация о сформированном в Реестре медицинских выводов в электронной системе здравоохранения медицинском заключении о временной нетрудоспособности категории «Беременность и роды».
«При отсутствии технической возможности использовать портал „Дия“ остается возможность назначения помощи на основании соответствующей справки в бумажной форме», — говорится в сообщении.
Окончательный переход на назначение помощи без предоставления справки в бумажной форме состоится после введения электронного взаимодействия портала «Дия» с Реестром медицинских заключений в электронной системе здравоохранения.
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