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Украинцы стали более активно приобретать электромобили

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Украинцы стали более активно приобретать электромобили

За октябрь 2021 года в Украине было приобретено 934 электромобиля, что на 42% больше, чем в октябре прошлого года.

Об этом сообщает Ассоциация автопроизводителей Украины (Укравтопром).

Отмечается, что доля новых электромобилей из зарегистрированных в октябре 2021 года составляет 17%, в то время как в октябре прошлого года она составила 11%.

Самым популярным электрокаром октября стал Nissan Leaf (173 регистрации), на втором месте оказалась модель TESLA Model 3 (119 регистраций), на третьем месте — Renault Zoe (45 авто), на четвертом — VOLKSWAGEN е-Golf (44 регистрации), на пятом — Сhevrolet Bolt (42 регистрации).

В октябре этого года в Украине был зарегистрирован 51 коммерческий электромобиль, из которых 44 единицы — модели RENAULT Kangoo Z.E.

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За январь-октябрь 2021 года в Украине было зарегистрировано около 7 тыс. электромобилей, что на 11% больше, чем за аналогичный период 2020-го. Доля новой техники в этом количестве составляет 13%. Самой популярной моделью на рынке новых электрокаров стала Nissan Leaf: с января по октябрь 2021 года в Украине было зарегистрировано 96 новых авто этой модели. На втором месте оказалась модель AUDI E-Tron: 90 регистраций за 10 месяцев 2021 года. На третьем месте — MERCEDES-BENZ EQC (82 регистрации).

электромобили
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