От осложнений из-за коронавируса умер Ефим Звягильский

От осложнений, вызванных COVID-19, умер народный депутат Украины I-VIII созывов Верховной Рады Украины Ефим Звягильский.

Об этом в своем Телеграмм-канале сообшил экс-нардеп Игорь Мосейчук.

«Несколько часов назад в Институте сердца от осложнений, вызванных COVID-19, на 88 году жизни скончался Ефим Леонидович Звягильский — украинский политический и общественный деятель, народный депутат Украины 1-го, 2-го, 3-го, 4-го, 5-го, 6-го, 7-го и 8-го созывов, Герой Украины, исполняющий обязанности премьер-министра Украины с сентября 1993 по июль 1994 года, кандидат технических наук, профессор. Имел честь лично знать, близко общаться и работать с Ефимом Леонидовичем», — написал Мосийчук.

Ефим Звягильский родом из Сталиного (сейчас Донецк). Многолетний директор шахты имени Засядько, мэр Донецка.

Как старейший по возрасту нардеп Звягильский открывал первые заседания новоизбранной Рады в двух созывах — седьмом в 2012 году и восьмом в 2014 году.