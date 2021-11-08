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Блицкриг власти по делу Медведчука окончательно захлебнулся – несмотря на громкие обвинения, оба дела разваливаются

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Блицкриг власти по делу Медведчука окончательно захлебнулся – несмотря на громкие обвинения, оба дела разваливаются

«Блицкриг» «зеленых» захлебнулся. И заседание Печерского суда это наглядно показало.

Об этом пишет политический аналитик, публицист Алексей Калиниченко.

«Накануне СМИ громко раструбили, что суд, наконец-то, начнет рассматривать обвинения против Медведчука по существу. Наступил день суда — и оказалось, что никакого рассмотрения дела по существу не будет. Прокурорские сами ходатайствовали о личном обязательстве, потому как процессуальные сроки домашнего ареста закончились, а оснований брать под стражу нет — нет доказательств. Поэтому заседание было нужно только для того, чтобы заменить домашний арест на личное обязательство. Правда, остается домашний арест по второму делу о государственной измене (организация поставок угля с Донбасса в 2014-2015 гг., которые спасли Украину и не дали нам замерзнуть).

Итак, что мы видим «в кадре». Для Медведчука теперь действует личное обязательство до 31 декабря. Грубо говоря, подписка о невыезде: периодически приезжать в прокуратуру и другие органы следствия, не покидать пределы Киевской области, сдать загранпаспорт и т. д. И одновременно политик остается под домашним арестом по второму делу (об организации поставок угля с Донбасса) — до 7 декабря.

А что осталось «за кадром»?

Нужно начать с того, что все судебные заседания решали процессуальные вопросы: домашний арест и продление домашнего ареста, замена домашнего ареста на личное обязательство и т. д.

Мы так и не дождались рассмотрения дела по существу. Украинское общество так и не увидело доказательств — потому что их нет. Действительно, не считать же доказательствами цитаты из письма Андрея Шептицкого, где он прославляет «победоносную немецкую армию» в 1941 году?

А если нет доказательств — значит, настоящие причины дела Медведчука — политические. И здесь очень уместно напомнить, что власть во главе с Зеленским начала репрессии против лидера оппозиции как раз в тот момент, когда в январе 2021 года «Оппозиционная платформа» Медведчука с рейтингом 20,7 % обогнала «Слугу народа» (четвертое место с 11,2 % после «Батькивщины» и ЕС).

А на мировом уровне дело Медведчука превратилось в кнут, которым Зеленского и компанию теперь стегают даже такие всемирно известные СМИ, как Forbes и Independent.

Поэтому «блицкриг» «зеленой власти» по делу Медведчука окончательно захлебнулся. Несмотря на громкие обвинения, оба дела разваливаются.

Нет доказательств, нет оснований для продолжения дела, нет судей, которые посадят в СИЗО. И настоящие масштабы этого поражения мы поймем только потом», — отметил Калиниченко.

Виктор Медведчук, Владимир Зеленский
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