«Газпром» продолжает заказывать максимальный транзит газа через Украину

«Газпром» на 12 ноября вновь подал заявки на максимальный объем транзита газа через Украину по контракту в объеме 109,3 млн куб. м в сутки, следует из данных на сайте «Оператор ГТС Украины». Холдинг заказывает максимальный транзит уже третий день подряд.
Так, транзитные мощности заказаны в объеме 76,9 млн куб. м через газораспределительную станцию «Суджа» и 32,4 млн куб. м через станцию «Сохрановка». Суммарно заявленные мощности прокачки составляют около 109,3 млн куб. м газа в сутки, что близко к максимально возможным объемам по действующему долгосрочному транзитному договору (порядка 109,5 млн куб. м в сутки).
Фактическая прокачка газа через территорию Украины 10 ноября составила 110 млн куб. м, следует из данных «Газпрома».
При этом «Газпром» по-прежнему отказывается от бронирования дополнительных мощностей для транзита природного газа через Украину и накануне не стал выкупать выставленные на аукцион добавочные 15 млн куб. м в сутки.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил «Газпрому» после завершения закачки газа в подземные хранилища в РФ увеличить поставки в хранилища компании в Европе.
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