Рейтинг Байдена снизился до минимального с момента выборов показателя

Популярность президента США Джо Байдена среди американцев снизилась до нового минимального показателя с момента его инаугурации. Об этом свидетельствуют опубликованные в воскресенье результаты социологического опроса, проведенного газетой The Washington Post и телеканалом ABC.
Согласно приведенным данным, работа Байдена на посту главы государства вызывает одобрение у 41% респондентов. Противоположного мнения придерживаются 53% участников опроса. Остальные не дали ответа.
Как отмечают исследователи, это самый низкий рейтинг Байдена, зафиксированный с момента его состоявшейся в январе инаугурации при проведении опросов The Washington Post и ABC. Как свидетельствуют представленные данные, популярность действующего американского лидера постоянно снижалась в течение последних нескольких месяцев. Основной причиной этого было недовольство избирателей экономической ситуацией в США, в том числе ростом цен.
В сентябре работу Байдена на посту президента одобряли 44% респондентов. Противоположного мнения тогда придерживались 51% участников опроса. В июне эти показатели составляли соответственно 50% и 42%, в апреле — 52% и 42%.
О снижении популярности американского лидера свидетельствуют и результаты многих других социологических исследований. Байден, комментируя это, ранее в текущем месяце заявил, что «баллотировался в президенты не из-за опросов общественного мнения».
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