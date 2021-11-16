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Зеленский & Co обратились к непризнанной ЛНР за углем, хотя Медведчука за это обвинили в государственной измене, – Калиниченко

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Зеленский & Co обратились к непризнанной ЛНР за углем, хотя Медведчука за это обвинили в государственной измене, – Калиниченко

Обратившись за поставками угля к непризнанной ЛНР, Зеленский & Co признали правоту оппозиционного политика Виктора Медведчука. Так политический аналитик Алексей Калиниченко прокомментировал новость о том, что украинская делегация в ТКГ обратилась к непризнанной ЛНР с предложением обсудить закупки угля и электричества на неподконтрольной территории Донбасса.

«Честно говоря, вообще сложно себе представить, чтобы до 2014 года такая проблема могла в принципе появиться. По оценке Министерства энергетики и угольной промышленности, в 2013 году в Украине добывали 59,91 млн тонн угля энергетической группы. Причем бОльшая часть угля поступала из Донбасса — 85%, если конкретно», — сообщил аналитик.

Причем, как уточнил Калиниченко, Украина не только полностью обеспечивала себя углем, но еще и зарабатывала на продаже за границу.

«Следует уточнить, что если в целом в Украине добывали до 60 млн тонн угля в год, то украинские теплоэлектроцентрали и теплоэлектростанции потребляли около 37 млн тонн. Еще около 40% или более 22 млн тонн Украина продавала за границу. Трудно поверить, но до 2014 года Украина полностью обеспечивала себя углем, да еще и зарабатывала за счет экспорта, а не зависела от импорта, как сегодня», — отметил аналитик.

Калиниченко напомнил, что из-за войны на Донбассе Украина в 2014–2015 гг. оказалась на грани краха своей энергосистемы, но тогда ситуацию спас Виктор Медведчук.

«Но после начала военного конфликта на Донбассе ситуация развернулась на 180 градусов. В итоге на рубеже 2014–2015 гг. для Украины сложилась крайне угрожающая ситуация, но тогда от краха спас Виктор Медведчук. А ведь Украина была в полушаге даже не от веерных отключений, а от полномасштабного блэкаута (т.е. полной катастрофы в энергосистеме)», — подчеркнул аналитик.

При этом, как отметил Калиниченко, власть обвиняет Медведчука в «государственной измене» за поставки угля с Донбасса, хотя не далее, как 9 ноября Зеленский & Co сами обратились к непризнанной ЛНР за энергоресурсами.

«Что интересно, сегодня власть инкриминирует Медведчуку „государственную измену“ именно за организацию поставок угля с Донбасса. Хотя не далее, как 9 ноября официальный Киев через Трехстороннюю контактную группу сам обратился к ЛНР с предложением обсудить закупки угля и электричества на неподконтрольной территории. И неудивительно, ведь украинцы замерли от ужаса, потому что возвращаются жуткие веерные отключения электроэнергии, которые просто трудно представить в XXI веке», — предупредил аналитик.

В связи с этим Калиниченко сделал вывод, что Зеленский & Co признали правоту оппозиционного политика Виктора Медведчука.

«А самые разные политики и чиновники, в том числе, мэр Киева Виталий Кличко, заговорили о том, что украинцам надо готовиться к веерным отключениям. Да еще когда — зимой! То есть, фактически Зеленский и компания признали правоту оппозиционного политика. Но в таком случае против Медведчука надо не уголовные дела заводить, а наградить как минимум орденом за то, что не позволил случиться коллапсу», — констатировал Калиниченко.

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«Если же говорить языком цифр, то за период 2014–2016 гг. добыча угля энергетической группы упала в 2 раза, если сравнивать с 2013 годом — до 32,503 млн тонн в 2016 году», — привел расчеты аналитик.

«Как видим, потеряв свой уголь с Донбасса, украинская элита сама загнала в тупик топливно-энергетический комплекс Украины. А платить за эти стратегические просчеты будут простые украинцы», — заключил политический аналитик Алексей Калиниченко.

Виктор Медведчук, уголь, Владимир Зеленский
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