«Уголь у сепаратистов не покупаем». Украина рискует не пережить зиму

Украина не будет закупать уголь в самопровозглашенных республиках Донбасса. Об этом в понедельник, 15 ноября, заявил президент Владимир Зеленский. Однако ситуация с углем в стране остается крайне напряженной, пишет Украина ру.

«Мы не покупаем уголь у сепаратистов. Некоторые телеканалы под соусом разных аргументов это осуждают. Хотя, как по мне, осуждены должны быть те, кто покупал его у непризнанных территорий в прошлые годы», — сказал Зеленский.

Он добавил, что Киев не будет платить тем, кто не признает независимость Украины.

Это камень в огород политических оппонентов нынешнего президента. Так, лидера оппозиции Виктора Медведчука Служба безопасности Украины (СБУ) обвиняет в госизмене и содействии терроризму в связи с организацией поставок угля в Украину с неподконтрольных территорий в 2014-2015 годах. И делалось это будто бы в сговоре с высшим руководством страны, поэтому СБУ также намерена проверить причастность к этому экс-президента Петра Порошенко.

Медведчук назвал дела против него сфабрикованными и «направленными против оппозиции». А депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Анатолий Бурмич позднее заявил, что партия не будет договариваться о поставках антрацита с неподконтрольных территорий, потому что за такое же посредничество, но только в 2014 году Виктор Медведчук сейчас подвергается уголовному преследованию со стороны власти.

Однако, судя по всему, какие-то попытки договориться с республиками все же предпринимаются. Напомним, 10 ноября пресс-секретарь делегации ЛНР в Контактной группе Мария Ковшарь сообщила, что представители Киева в экономической подгруппе по Донбассу просили рассмотреть вопрос поставок электроэнергии и угля из ЛНР и ДНР на коммерческой основе. При этом руководство ЛНР подтвердило готовность рассмотреть такую возможность.

Между тем, нехватка угля уже приводит к серьезным проблемам. Именно по этой причине простаивают 60% государственных ТЭС компании «Центрэнерго» (об этом сообщает пресс-служба «Укрэнерго»). Не государственных ТЭС не работают 14 энергоблоков, еще 4 энергоблока остановлены из-за отсутствия угля на частных ТЭС.

Что касается непризнанных республик Донбасса, то им будет, куда отправить свой уголь, и не только. Президент РФ Владимир Путин подписал 15 ноября указ об оказании гуманитарной поддержки ДНР И ЛНР. Согласно документу, в РФ признаются выданные в ДНР и ЛНР сертификаты о происхождении товаров и допускают их наравне с российскими до госзакупок. Отменяются экспортные и импортные квоты для товаров, перемещаемых из России в ДНР и ЛНР и обратно.В Киеве отреагировали нервно: направили России ноту протеста, расценив подписание такого указа «как грубое вмешательство во внутренние дела Украины, нарушение ее законодательства и норм международного права» (об этом сказано в заявлении МИД Украины). Киев усматривает в признании сертификатов продукции целенаправленную политику по затягиванию территорий Донбасса в «экономическое, политическое, электоральное и информационное пространство» России.

Но что же с углем? Создается впечатление, что уголь Киеву не очень-то и нужен... в будущем. На климатической конференции в Глазго руководство Украины пообещало отказаться до 2035 года от использования этого топлива на государственных ТЭС. Такие обещания на Украине многих удивили. Так, сопредседатель политической партии «Наш край» Александр Мазурчак напомнил, что в прошлом 2020-м году 35% всей электроэнергии в Украине было произведено на тепловых электростанциях (ТЭС и ТЭЦ).

«Министерство энергетики планирует перевести работу энергоблоков ТЭС и ТЭЦ на газ как топливо из-за отсутствия угля для обеспечения стабильного прохождения осенне-зимнего периода. Для этого „Нафтогаз“ должен обеспечить необходимый объем газа для энергогенерирующих предприятий по специальным условиям. В результате произойдет очередное удорожание электроэнергии, учитывая сверхвысокую цену природного газа», — заявил Мазурчак.

Будут и другие неприятные последствия. Политик напомнил, что в угольной промышленности Украины заняты около 55 тысяч работников, которых теперь власти решили «просто выбросить на улицу» и оставить без средств к существованию.

«Ведь никто, буквально никто не формировал план создания десятков тысяч рабочих мест. Объявленная на климатических переговорах дата отказа от угля в электроэнергетике вообще не обсуждалась на национальном и местном уровнях. Отдельных рабочих групп, которые обоснованно определили дату, также не было», — подчеркнул Мазурчак, чьи слова приводит пресс-служба партии.

Впрочем, до 2035 года еще далеко, а давать тепло надо сегодня, с чем есть проблемы. По данным Минэнерго Украины, запасы угля на складах тепловых электростанций генкомпаний Украины за неделю сократились на 21,1% и опустились ниже 400 тысяч тонн — тогда как гарантированные запасы должны составлять 758,3 тысячи тонн.

Ранее в ведомстве заявляли о планах Киева импортировать уголь из США, Польши и ЮАР. Зеленский в своем видеообращении успокоил народ, заверив, что нехватки угля в стране не будет, а «будет семь кораблей Panamax, которые уже направляются и прибудут в украинские порты в ближайшее время».

А пока реальность такова, что Украине не хватает примерно два миллиона тонн угля и 2,5 миллиарда кубометров газа. Об этом сообщил эксперт по энергетическим вопросам Дмитрий Марунич в эфире «Первого Независимого». По его словам, если необходимые объемы не будут законтрактованы и оплачены, то у страны «будут проблемы с прохождением отопительного сезона».