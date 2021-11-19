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Австрия с понедельника вводит общенациональный локдаун

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Австрия с понедельника вводит общенациональный локдаун

Власти Австрии вводят с 22 ноября общенациональный локдаун для всех жителей страны из-за критической ситуации с заболеваемостью COVID-19 и загруженности больничных коек пациентами с новым коронавирусом. Об этом сообщил в пятницу канцлер республики Александер Шалленберг по итогам совещания с главами австрийских регионов.

Шалленберг возложил ответственность за новые ограничения на противников массовой вакцинации от коронавируса.

«Нам из-за серьезности ситуации ничего не остается, как ввести ограничения для всех, для защиты всех нас и нашей системы здравоохранения. С понедельника максимально на 20 дней вводится общенациональный локдаун, который будет проанализирован через 10 дней и завершится автоматически 13 декабря», — сказал Шалленберг на пресс-конференции. Локдаун затронет все сферы общественной жизни.

Австрия также начинает подготовку к введению обязательной вакцинации от COVID-19 с февраля 2022 года. «Мы пришли к сложному решению — к решению немедленно ввести общенациональную обязательную вакцинацию. Оно должно начать действовать уже с февраля 2022 года», — сказал канцлер.

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В Австрии в ноябре третью неделю подряд растет число заболевших COVID-19. Ежесуточные показатели стали рекордными за пандемию и достигают 15 тыс. заразившихся в день. Среди них числятся непривитые и привитые от коронавируса. На этом фоне правительство с 15 ноября уже ввело локдаун для людей, которые не были привиты или не переболели. Посещать общественные заведения сейчас могут только привитые или переболевшие.

Австрия, локдаун
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