В Израиле начинают прививать от коронавируса детей

Кампания по вакцинации от коронавируса детей в возрасте от пяти до 11 лет в Израиле начнется 23 ноября, в страну уже доставлены большие объемы детской вакцины. С таким заявлением выступил в воскресенье на еженедельном заседании правительства еврейского государства премьер-министр Нафтали Беннет.

«В последние дни в преддверии кампании по вакцинации детей 5-11 лет, которая начнется во вторник, в Израиль доставлено много доз детской вакцины, в очень больших объемах. Мой сын Давид будет одним из первых, кто получит прививку», — распространила высказывания Беннета его канцелярия. Премьер отметил, что детская вакцина Pfizer, которая доставлена в Израиль, «адаптирована именно для детей, доза составляет лишь треть взрослой». «Ею привиты уже миллионы детей во всем мире, в основном в США, вакцина безопасна и эффективна», — заверил Беннет.

14 ноября генеральный директор Министерства здравоохранения Израиля Нахман Аш утвердил рекомендацию экспертного совета ведомства начать вакцинацию от коронавируса детей в возрасте от 5 до 11 лет. Подростков в возрасте 12 лет и старше начали прививать от коронавируса в конце июня.

Национальная кампания по вакцинации жителей Израиля препаратом компании Pfizer началась 20 декабря прошлого года. По сведениям Минздрава, к настоящему времени первую дозу вакцины получили 6,2 млн израильтян, вторую — 5,7 млн, третью — 4,1 млн (общая численность населения страны составляет 9,3 млн человек).

3 ноября американские федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний разрешили вакцинацию детей 5-11 лет препаратом от коронавируса производства Pfizer. Ранее эта вакцина получила аналогичную сертификацию для вакцинации детей в возрасте от 12 до 15 лет и была одобрена к применению для лиц в возрасте 16 лет и старше.