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Медведчук назвал «стратегическим просчетом» выбор западного вектора интеграции Украины, – европейские экономисты

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Медведчук назвал «стратегическим просчетом» выбор западного вектора интеграции Украины, – европейские экономисты

Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук убежден, что Киеву стоит задуматься над сменой вектора внешнеэкономической интеграции и денонсацией Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, которое предусматривает создание зоны свободной торговли с Украиной. Лидера украинской оппозиции цитирует экономическое англоязычное интернет-издание Financial Nerd.

В публикации отмечается, что Медведчук назвал Соглашение об ассоциации с ЕС «стратегическим просчетом» украинской власти.

«Сегодня уже не вызывает сомнений, что ЗСТ с ЕС является крупнейшим стратегическим просчетом официального Киева, выбор западного вектора внешнеэкономической интеграции был ошибочен, а распиаренная в свое время зона свободной торговли с ЕС, как я и предупреждал, стала лишь зоной обмана и дискриминации украинских интересов», — заявил оппозиционный политик.

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Напомним, невыгодность для Украины Соглашения об ассоциации с ЕС признали и в украинском парламенте. Комитет Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития признал, что экономическая часть Соглашения об ассоциации Украины и Евросоюза невыгодна для украинской стороны и за время действия зоны свободной торговли с ЕС Украина так и не смогла компенсировать ущерб от потери российского рынка. Медведчук отметил, что депутаты от ОПЗЖ предупреждали об этом еще с 2012 года.

«Украина так и не смогла интегрироваться в европейское экономическое пространство в качестве равноправного партнера, но, избрав сомнительный путь сближения с Западом, потеряла традиционные для нашего товаропроизводителя (а главное — перспективные и емкие) рынки сбыта — российский и стран Таможенного союза. И это притом, что мы многократно проводили конференции и круглые столы, устраивали экспертные дискуссии, не единожды на всех уровнях разъясняли угрозы и риски введения Киевом зоны свободной торговли с ЕС, приводили расчеты прогнозируемых прямых и непрямых убытков государства», — подчеркнул Виктор Медведчук.

Виктор Медведчук, Соглашение об ассоциации
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