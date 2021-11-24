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Если Зеленский не прекратит преследование Медведчука, Путин ответит жестко. Россия может сделать нам больно и без оружия, - журналист

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Если Зеленский не прекратит преследование Медведчука, Путин ответит жестко. Россия может сделать нам больно и без оружия, - журналист

Зеленский решил играть с Путиным, совершенно не понимая, что такая игра для него заведомо проиграна. Кремль не раз требовал от Зеленского прекратить преследование Виктора Медведчука. В ответ на Банковой дали указание фабриковать новые дела. Но такое повышение ставок обернется катастрофой для украинской власти.

Об этом пишет журналист Ульяна Медвецкая.

«Украинских чиновников нехило трясет от страха. Сразу несколько высокопоставленных голосов слились в истеричной какофонии: якобы уже этой зимой планируется вторжение России в Украину. Они ждут «наиболее разрушительную кампанию» с 2014 года: авиаудары, атаки артиллерии и бронетанковых войск, воздушно-десантные атаки.

Не будем комментировать реалистичность ночных кошмаров Зеленского и его окружения. Здесь важна не их суть, а причина, по которой они вообще снятся «элите».

После всего, что сделал Зеленский в отношении Донбасса, удивительно, как он вообще спит по ночам. Владимир Александрович не только не окончил войну на Донбассе, ни на йоту не наладил отношения с РФ, но и, наоборот, всеми силами шел на конфронтацию с Россией. Минские договоренности не выполняются, Украина использует запрещенные «Минском» «Байрактары» и всеми силами пытается размыть важность этих соглашений. Мы наблюдаем лицемерное приглашения России к участию в «Крымской платформе» и параллельные отказы в этом для ее представителей. Зеленский усиливает антироссийскую истерику и делает это для прикрытия внутренних провалов.

Власть загнала Украину в энергетический кризис, цены и тарифы растут, экономика падает. Не хватает ни газа, ни угля. Зато сам Зеленский засветился в офшорном скандале. Отвлекать внимание народа от провалов власть решила преследованием Медведчука и оппозиции. Были сфабрикованы уголовные дела, Медведчуку не дают выполнять функции народного депутата.

Глядя на это, Путин не раз подавал сигналы Зеленскому о последствиях преследования своего соратника.

«Вот, Виктора Медведчука, который, на мой взгляд, является украинским националистом, заперли в преддверии избирательной кампании дома. Принимаются решения абсолютно незаконные и неконституционные», — заявил Путин.

«Конечно, вот этот настрой, он явно не коррелируется с абсолютно беспрецедентным давлением на политических оппонентов, на желании избавиться от своих успешных политических оппонентов путем открытия уголовного дела», — комментировал пресс-секретарь президента РФ Песков.

«Вы упомянули сейчас Виктора Медведчука, его пытаются сейчас привлечь к ответственности за государственную измену. За что? Он украл какие-то секреты и тайно их передал? Нет. А за что? За его открытую политическую позицию, направленную на стабилизацию внутриполитической ситуации в стране и на выстраивание отношений с соседями, с которыми отношения крайне важны для самой Украины. Что беспокоит? Что этим людям голову не дают поднять, кого-то просто убивают прямо на улицах, а кого-то изолируют», — а это Путин говорил о Медведчуке осенью на Валдайском форуме.

Российские эксперты прогнозировали, что Зеленского обязательно настигнет «ответка». И она настигла. Сначала российская элита заявила, что деструктивные действия Зеленского и политически мотивированный незаконный арест оппозиционного лидера привели к тотальному разочарованию Путина в украинском президенте, которого изначально считали способным принести порядок и демократию в свою страну. Если почитать статью Дмитрия Медведева, становится понятно, что Путин отказался иметь с Зеленским какие-либо дела и будет действовать с прицелом на смену власти в Украине на более договороспособную.

«Руководство сегодняшнее Украины — явно недружественное к нам, это совершенно очевидное дело... Ну что встречаться с Зеленским, если он отдал свою страну под полное внешнее управление? Ключевые вопросы жизнедеятельности Украины решаются не в Киеве, а в Вашингтоне. Отчасти в Берлине и в Париже. Ну, и о чем разговаривать?...» — говорил сам Путин.

Зеленский эти звоночки упрямо игнорировал. Он настолько упрям и честолюбив, что наотрез отказывается прислушиваться к голосу разума. Украинский президент, похоже, решил играть с Путиным, совершенно не понимая, что такая игра для него заведомо проиграна.

Наблюдаем осеннее обострение: новое сфабрикованное дело против Медведчука, унизительное, непрофессиональное и абсолютно детское предложение обменять оппозиционного лидера на украинских политзаключенных. Путин тут же отреагировал, прекратив поставки угля и электроэнергии в Украину.

Абсолютно никакого плана, как налаживать отношения с Россией, у Украины нет. Но есть крики о возможном вторжении России. Выглядит как попытка привлечь внимание Запада. При этом на Западе понимают, что Путину вовсе не нужно нападать на Украину. Прекратив поставки угля, Россия уже поставила Зеленского перед неразрешимой задачей. Кремль может делать больно украинской власти даже без оружия. А страдать от этой недальновидной политики будем все мы.

Зеленскому нужно прекратить свою истерику, отпустить Медведчука и демонстрировать реальные шаги для восстановления мира. Никто не хочет открытой конфронтации и войны из-за истерики украинского наполеона. Всем нам нужен мир и экономическое процветание", — считает журналист.

Владимир Путин, Виктор Медведчук, Владимир Зеленский
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