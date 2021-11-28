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ВОЗ объяснила название штамма «омикрон» и пропуск двух букв алфавита

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ВОЗ объяснила название штамма «омикрон» и пропуск двух букв алфавита

Новый штамм коронавируса, выявленный в южной Африке, получил название «омикрон» (15-я буква греческого алфавита) в обход 13-й (ню) и 14-й (кси) букв, так как во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) хотели избежать неудобств для носителей английского и китайского языков. Объяснение ВОЗ приводит Associated Press.

В организации пояснили, что буква «ню» слишком созвучна с английским словом new (новый). Представитель ВОЗ Маргарет Харрис в комментарии газете Corriere della Sera пояснила, что тогда во фразе «новый вариант «ню» рядом стояли бы два очень похожих по звучанию слова и люди думали бы, что речь идет о новом варианте коронавируса, а не о его названии.

Что касается буквы «кси», то ее пропустили, чтобы избежать недопонимания среди тех, кто говорит на китайском языке, так как Си — распространенная китайская фамилия. Харрис также поясняла, что в пользу отказа от буквы «кси» сработал тот факт, что страна уже давно находится в центре споров о происхождении коронавируса, а также то, что ее лидера зовут Си Цзиньпинь. Таким образом, название нового штамма «кси» могло вызвать «непреднамеренную „антикитайскую“ реакцию в СМИ», пишет Corriere della Sera.

В сообщении для AP ВОЗ отметила, что, давая обозначения болезням и вирусам, всегда старается избегать «оскорблений для любой культурной, социальной, национальной, региональной, профессиональной или этнической группы».

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О новом варианте коронавируса, который потенциально может быть более опасен, чем дельта-штамм, британские ученые сообщили 24 ноября. Они обратили внимание на большее число мутаций штамма, которые могут способствовать его более быстрому распространению и устойчивости к существующим вакцинам.

Через два дня ВОЗ присвоила штамму греческую букву «омикрон» и пришла к выводу, что эта разновидность вируса может стать угрозой для стран.

Первые случаи заражения им выявили в ЮАР и Ботсване, затем инфицированных обнаружили в Британии, Германии, Нидерландах, Австралии и других странах. Преимущественно это были завозные случаи.

ВОЗ, омикрон
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