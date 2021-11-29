Twitter покинул генеральный директор

Основатель социальной сети Twitter Джек Дорси объявил об уходе с поста генерального директора одноименной компании. Решение об уходе он подтвердил на своей странице в Twitter в понедельник.

«Я решил, что наконец пришло время покинуть пост», — говорится в заявлении Дорси. Он добавил, что технический директор Twitter Параг Агравал вступит в должность генерального директора с понедельника. Решение о назначении Агравала на должность генерального директора единогласно поддержали члены совета директоров Twitter, отмечается в распространенном заявлении компании.

При этом подчеркивается, что Дорси сохранит за собой членство в совете директоров как минимум до следующей встречи акционеров компании в мае 2022 года. «После этого я уйду и оттуда», — подчеркнул Дорси.

«Я слышу много разговоров о том, как важно, чтобы компанию возглавляли ее основатели. Но мне кажется, что это значительно ограничивает ее и может грозить провалом», — пояснил основатель Twitter. «Считаю, что должен предоставить Парагу необходимое пространство для руководства», — указал Дорси, объясняя свое решение покинуть совет директоров основанной им компании.

По словам Дорси, решение об уходе с поста генерального директора далось ему нелегко, но он рад сложить с себя полномочия. «Немногие руководители ставят интересы компании превыше своих собственных. Я знаю, что мы убедимся в верности этого шага», — заключил он.

Дорси занимал должность генерального директора Twitter с 2006 по 2008 год и вернулся на нее в 2015 году. Журнал Forbes оценивает его состояние в $11,8 млрд. По данным за третий квартал текущего года, ежедневно Twitter пользуются в среднем 211 млн человек по всему миру.

В начале 2020 года значительную долю акций Twitter приобрела Elliott Management. Джеку Дорси принадлежит 2% акций соцсети. Новый акционер сразу собирался сместить Джека Дорси с поста главы соцсети. Основатель Elliott Management Пол Сингер и некоторые другие его союзники обвиняли Дорси в том, что он уделяет мало внимания Twitter, поскольку управляет своей второй компанией — Square, которая создает решения по обработке электронных платежей. Тогда, как сообщает Reuters, чтобы решить конфликт, Дорси предоставил Elliott Management и Silver Lake Partners, другому акционеру, разделяющему ту же позицию, места в совете директоров.

На новости о том, что Дорси уходит с поста гендиректора соцсети, акции Twitter выросли на 11%.

В прошлом году в период новостей о том, что акционеры могут убрать Дорси, сотрудники соцсети устраивали флешмоб в Twitter под хештегом #WeBackJack. Они писали, что инвесторы совершают ошибку, и выражали слова поддержки руководителю.

Акционеры рассчитывают на то, что новый гендиректор Параг Агравал оправдает их надежды на агрессивный рост соцсети. Ранее компания заявляла, что планирует минимум удвоить свой доход в этом году. А к 2023 году достичь того, чтобы соцсетью ежедневно пользовались 315 млн человек. По итогам 2020 года 192 млн человек пользуются соцсетью каждый день.