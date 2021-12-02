Лукашенко объявил о совместных с Россией военных учениях у границ Украины

В ближайшие два месяца на границе с Украиной пройдут совместные военные учения Белоруссии и России. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью «РИА Новости».

«Мы договорились с президентом Путиным, что мы в ближайшее время должны вместе провести учения на южных границах, белорусско-украинской границе», — сказал Лукашенко.

Он отметил, что учения планируется провести в два этапа, причем первый этап должен пройти зимой. По его словам, для этого все готово.