Хорватия выполнила условия для полного вхождения в Шенгенскую зону

Хорватия становится полным членом Шенгенского пространства с отменой паспортного контроля на ее границах с другими шенгенскими странами, решил в четверг Совет Европейского союза.
«Совет пришел к выводу, что Хорватия выполнила необходимые условия для применения всех частей Шенгенских достижений», — отмечается в пресс-релизе Совета ЕС.
С момента вступления Хорватии в ЕС к ней применяются все положения Шенгенской конвенции за исключением тех, что отменяют контроль на внутренних границах шенгенского пространства. То есть на ее сухопутных границах с Венгрией и Словенией до сих пор проверяют паспорта, а в аэропортах и морских портах шенгенских стран пассажиры из Хорватии проходят как нешенгенские.
Для отмены этого контроля страна должна была пройти проверку на соответствие всем условиям. «Шенгенская оценка» Хорватии проводилась с 2016 по 2020 годы, и в нынешнем году Еврокомиссия закрыла досье.
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