В Белом доме объяснили, почему разговор Байдена и Зеленского перенесли

Разговор президента США Джо Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским по итогам видеовстречи с Владимиром Путиным состоялся только через два дня из-за очень плотного графика Байдена, заявили в Белом доме.
Отвечая на вопросы журналистов после разговора Байдена и Зеленского, неназванный высокопоставленный чиновник из администрации Байдена сказал, что у президента США было очень много других планов в повестке дня, включая и внутренние вопросы, поездки и «целая последовательность звонков и разговоров с полным спектром партнеров».
В Белом доме напомнили, что госсекретарь Блинкен разговаривал с Зеленским до «встречи» с Путиным и последние несколько дней администрация постоянно поддерживала контакт с Украиной.
«Единственное, что я хотел бы сказать, что президент совершенно ясно дал Зеленскому в своем сегодняшнем звонке, что если вопрос Украины стоит в повестке дня, то она будет за столом переговоров. Сегодняшняя беседа была важной возможностью для президента иметь возможность связаться с Зеленским по поводу этого звонка и иметь возможность общаться с ним напрямую в качестве продолжения разговоров, которые мы провели с украинцами за последние пару дней», — сказал представитель администрации.
Напомним, 9 декабря вечером по Киеву президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Соединенных Штатов Америки Джозефом Байденом. Основной темой разговора были результаты переговоров лидеров США и РФ, ситуация с безопасностью вокруг Украины и активизация мирного урегулирования военного конфликта.
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