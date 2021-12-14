Илон Маск продал акций Tesla еще на $900 млн

Американский предприниматель Илон Маск продал очередной пакет акций своей компании Tesla на сумму более $906,5 млн, следует из документов, поданных в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США.

В тот же день он реализовал опционы на покупку 2,134 млн акций по цене $6,24 за бумагу.

В начале ноября после опроса в Twitter, стоит ли ему продать свои 10% акций Tesla (около 17 млн ценных бумаг), Маск начал продавать принадлежащие ему акции компании. По оценке Bloomberg, к середине декабря предприниматель реализовал более 15 млн опционов и продал около 12 млн акций компании на сумму более $12,7 млрд. Как сообщило агентство, с 4 ноября акции Tesla потеряли в цене 21%, сократив прирост в этом году до 37%.

В начале ноября Маск стал первым человеком, чье состояние превысило $300 млрд. К 14 декабря, по оценке Forbes, он владеет $253,8 млрд. Согласно данным Bloomberg, в этом году состояние Маска выросло примерно на $98 млрд и теперь составляет $253,6 млрд.

Журнал Time назвал Маска «человеком года». «Его автомобильная компания Tesla контролирует две трети многомиллиардного рынка автомобилей, что сделало Маска обладателем состояния $250 млрд и самым богатым частным лицом в истории», — объяснило издание свой выбор. Маск также является основателем компании SpaceX, которая производит космическую технику.