«Антонов» может построить для национальной авиакомпании 5 самолетов Ан-158

Министерство инфраструктуры изучает возможность покупки первых пяти самолетов Ан-158 у входящего в состав «Укроборонпрома» госпредприятия «Антонов» (Киев) для нужд Национального авиаперевозчика Ukrainian National Airlines (UNA), сообщило Мининфраструктуры в Facebook.
Подписание соответствующих контрактов ожидается в первом-втором квартале следующего года.
«Для „Украинских национальных авиалиний“, единственным владельцем которых является государство, нужны разные классы самолетов. Для региональных и среднемагистральных перевозок мы рассматриваем Ан-158, который идеально подходит для перелетов по стране», — цитируется министр инфраструктуры Александр Кубраков.
В «Антонове» ожидают, что контракты будут подписаны непосредственно между ГП и АО «Украинские национальные авиалинии».
«Ан-158 — отличный самолет на 99 кресел. Мы готовы в течение следующих трех лет по заказу Мининфраструктуры и Национального авиаперевозчика построить пять таких самолетов. При этом первый самолет — в течение первого года», — подчеркнул генеральный директор «Укроборонпрома» Юрий Гусев.
Авиакомпания Ukrainian National Airlines создана в ноябре 2021 года по поручению президента Украины Владимира Зеленского. Ее основная задача — развитие внутренних авиаперевозок, расширение географии полетов для украинцев, защита стратегических интересов государства и превращение Украины в крупный европейский авиахаб.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016