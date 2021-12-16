Путин и Байден могут пообщаться еще до конца года

Разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена возможен до конца года, хотя четких договоренностей пока нет. Об этом журналистам в четверг сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Возможен (разговор лидеров до конца года, — Ред.), но договоренностей нет», — сказал представитель Кремля.
В среду Байден, отвечая на вопрос журналиста, заявил, что рассчитывает на дальнейшие личные контакты с Путиным в обозримой перспективе.
7 декабря Путин и Байден провели переговоры по видеосвязи. Они договорились, что поручат своим представителям начать предметные консультации по чувствительным вопросам.
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