Путин и Байден могут пообщаться еще до конца года

Разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена возможен до конца года, хотя четких договоренностей пока нет. Об этом журналистам в четверг сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Возможен (разговор лидеров до конца года, — Ред.), но договоренностей нет», — сказал представитель Кремля.

В среду Байден, отвечая на вопрос журналиста, заявил, что рассчитывает на дальнейшие личные контакты с Путиным в обозримой перспективе.

7 декабря Путин и Байден провели переговоры по видеосвязи. Они договорились, что поручат своим представителям начать предметные консультации по чувствительным вопросам.