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Руководители стран ЕС потребовали от Зеленского освободить Медведчука из под домашнего ареста и отменить санкции против оппозиционных СМИ

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Руководители стран ЕС потребовали от Зеленского освободить Медведчука из под домашнего ареста и отменить санкции против оппозиционных СМИ

На прошедшем неделю назад саммите Восточного партнерства в Брюсселе подняли вопрос внесудебной расправы над оппозиционными СМИ в Украине и потребовали от Владимира Зеленского отменить беспредельные санкции СНБО, которыми заблокировали вещание трех ведущих информационных телевизионных каналов — «112 Украина», NewsOne и ZIK, а также незаконно закрытого без решения суда спустя час после начала эфира телеканала «Перший Незалежний», а позже — изданий «Страна.uа» и «Шарий.net».

По мнению европейских лидеров, освобождение Виктора Медведчука помогут снять напряженность внутри Украины и в отношениях с Россией.

В свою очередь, вопрос о неприемлемости санкций против СМИ стал одним из пунктов предложений, выдвинутых европейскими лидерами на прошедших в режиме строгой конфиденциальности переговорах с украинской стороной на разных уровнях об отношениях с Россией и о внутренней ситуации в Украине, сообщает Страна.

«Это были переговоры о деэскалации напряженности вокруг Украины и России, а также обмен мнениями по вопросам внутренней украинской политики и ситуации с правами человека в стране. Европейские лидеры выдвинули Зеленскому список предложений, чтобы разрядить ситуацию. В частности, там был пункт о том, что санкции СНБО против оппозиционных СМИ, включая санкции против „Страны“ и трех оппозиционных телеканалов закрытых еще в феврале 2021 года, несправедливы и их нужно отменить. Санкции против оппозиционных СМИ, как считают лидеры ряда европейских стран, только еще больше усугубляют ситуацию и усиливают раскол в Украине. Также в предложениях говорилось о том, что нужно освободить из под домашнего ареста Виктора Медведчука. По мнению европейцев эти меры помогут снять напряженность в отношениях с Россией, а также внутри Украины. Предложения публично не озвучивались и были переданы украинской стороне в конфиденциальном порядке», — рассказал «Стране» источник в дипломатических кругах, имевший отношения к переговорам.

Напомним, что в Брюсселе на саммите Восточного партнерства Зеленский впервые встретился с новым канцлером Германии Олафом Шольцем, а также провел переговоры с Макроном и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Обсуждали Минские соглашения, ситуацию на Донбассе и отношения с Россией.

2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал — «Перший Незалежний». Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах «112 Украина», NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 февраля Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек — среди них председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи, и прокурора.

30 июля Киевский апелляционный суд отказал адвокатам председателя политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука в удовлетворении апелляции относительно продления сроков домашнего ареста политика до 7 сентября. В ходе судебного заседания 2 сентября Печерский районный суд принял решение о продлении сроков заключения в виде домашнего ареста еще на 2 месяца, до 31 октября.

В ОПЗЖ заявили, что такие действия власти — откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул, что его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Так, стороной защиты была подана апелляция на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения политику. Однако 30 июля Киевский апелляционный суд отклонил ее, несмотря на разгром всех доводов обвинения.

8 октября народный депутат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин заявил, что представители ГБР повесткой вызвали Медведчука якобы для ознакомления с материалами давно уже оконченного уголовного дела о государственной измене и нарушении правил ведения войны. В это же время, по словам нардепа, представители ОГП, нарушая закон, попытались вручить оппозиционному политику новое подозрение в государственной измене и содействии терроризму. Однако адвокаты Медведчука не дали прокурорам сделать это. Позже он опубликовал видео, как прокуроры попытались вручить очередное подозрение председателю политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь», народному депутату Виктору Медведчуку, однако адвокаты политика пресекли эту попытку.

Уже в понедельник, 11 октября, Кузьмин сообщил, что Медведчуку все-таки вручили ходатайство об аресте или залоге в один миллиард гривен. Это притом что Медведчук уже находится под домашний арестом, его не нарушает и по закону суд просто не может изменить ему меру пресечения на более тяжкую. Новые обвинения связаны со срывом поставок угля в Украину из ЮАР и содействии поставок топлива из оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в 2014 году.

В ходе судебного заседания во вторник, 12 октября, Печерский районный суд принял решение о мере пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста председателю политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь», народному депутату Виктору Медведчуку по новому подозрению до 7 декабря. Сам Медведчук заявил, что продолжит борьбу с нынешней властью вне зависимости от того, насколько усилятся репрессии в отношении его. Он подчеркнул, что вместе с «Оппозиционной платформой — За жизнь» будут продолжать защищать интересы украинского народа.

В среду, 20 октября, должно было состоятся рассмотрение апелляции по этому делу, но Киевский апелляционный суд перенес рассмотрение апелляционной жалобы прокуроров на решение суда по мере пресечения главе политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народному депутату Виктору Медведчуку. Судебное заседание перенесли на 11:00 9 ноября.

Отметим, в сентябре в Киев приезжали с визитом секретарь Сената Франции, вице-президент Комитета иностранных дел, обороны и вооруженных сил Сената Франции, член Парламентской ассамблеи НАТО от Франции и член Межпарламентского союза Жоэль Геррио, а также французский сенатор Натали Гуле. Они посетили председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» Виктора Медведчука, который находится под домашним арестом, и провели встречу с ним и сопредседателем партии Вадимом Рабиновичем. А уже 1 ноября немецкие политики основных уровней — депутат Европейского парламента от Германии, доктор Максимилиан Кра, член комитета по внешней политике Бундестага Петр Быстронь и член комитета международного сотрудничества ландтага Баварии Ульрих Зингер — посетили председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народного депутата Украины Виктора Медведчука и выразили ему свою поддержку. В свою очередь Виктор Медведчук поблагодарил немецких коллег, которые нашли время приехать к нему в гости, с учетом тех условий и той ситуации, в которой он находится.

Во вторник, 2 ноября, Печерский районный суд Киева назначил председателю политического совета «Оппозиционной платформы — За жизнь!» Виктору Медведчуку меру пресечения в виде личного обязательства, как и ходатайствовала прокуратура. Однако практического значения это уже не имеет, так как Медведчук находится под мерой пресечения в виде домашнего ареста по другому делу — об «угольной госизмене».

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11 ноября ведущий европейский адвокат Бертран Мельмендье присоединился к команде правовой защиты председателя политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь», народного депутата Виктора Медведчука. Он подписал договор о правовой защите лидера оппозиции.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов «112 Украина», NewsOne и Zik.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали 120 969 материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.

ЕС, Виктор Медведчук, блокировка телеканалов
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