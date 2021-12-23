Цена газа в Европе опустилась ниже $1700

Цена газа в Европе в ходе биржевых торгов в четверг опустилась ниже $1700 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до $1697 за 1 тыс. куб. м, или €145 за МВт*ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт*ч).

Общее снижение стоимости газа с начала дня составляет уже более 15%.

Биржевая цена газа в Европе 21 декабря впервые в истории преодолела отметку в $2000 за 1 тыс. куб. м на фоне наступающих холодов и аномально низких запасах в европейских ПХГ.